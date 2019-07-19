能想像開鎖公司為了貼廣告，竟然公然的開你家的門鎖然後偷偷潛入你住的地方，貼上自家廣告後離去。貴陽市一處老舊社區一處民宅遭人闖進屋宅內貼廣告，不知怎麼的，廚房牆壁竟然不知道何時被人貼上了廣告貼紙，而且還是開鎖公司的廣告。

開鎖廣告貼到你家廚房。(翻攝自看看新聞)

屋主王先生說，發現廣告的是住在家裡的兩位老人，中午午睡醒來，第一時間就發現了貼在廚房的小廣告。他說，長輩下午打電話說家裡面被人貼了東西，兩位老人眼睛不好，看了以後發現是開鎖廣告。”

屋主認為，「挺吃驚的」，開鎖廣告貼到門口我覺得可以理解，但在沒人知情的情況下貼進家門，貼廣告的人，到底是如何神不知鬼不覺的進到家裡面來的？又是如何在不被察覺的情況下把廣告貼到了廚房的牆壁上？都讓他相當憂心，他懷疑「他們是不是開鎖進來貼的」不過從好的來想，也許是今天下午，我爺爺睡覺沒關門，他們看到老年人睡覺就自己進來貼了。”

屋主認為，無論是什麼原因，這樣來張貼廣告，都跟私闖民宅沒啥兩樣。因為擔心家裡財物有損失，王先生隨即報了警。還好家裡並未發現財物丟失，警方也沒有發現有非法開鎖入室的痕跡。

不過屋主還是覺得：細思極恐，他表示，如果對方有什麼不好的動機該怎麼辦，家裡的老年人都八十多歲了，事情發生後，王先生通過廣告上的電話聯繫了開鎖公司，對方一開始還說可能是惡作劇，不過一番交涉後，開鎖公司的負責人在昨天已經上門給兩位老人道歉，並清理了家中牆面的廣告。

(中時電子報)