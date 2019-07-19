林采緹19日錄狼谷競技台《Game什麼東西》，被問到兒子目前誰負擔養育費用，她坦言，「小孩目前的主要花費是我，請家人照顧小孩，還是有給一些錢，不然會覺得過意不去。」至於第一本寫真集大受好評，是否接力推出第二本，她透露雖然有人找自己出第二本，但狀態還沒回復到最佳，目前不會有這個想法，不過第一本真的是自己最漂亮的創作，等兒子長大會讓他看。

林采緹笑說：「一定會給兒子看，我已經想好，他如果以後交女朋友什麼的，我會先給他看，先下馬威。」她產後恢復良好，近日剛赴日旅遊，談到是否被搭訕，她透露，「在日本沒人搭訕，記得以前拍寫真集很多人搭訕，可能是這次出去有朋友老公，所以沒有。」她提及在台灣，偶爾有沒認出自己的人跑來搭訕，她通通說「不方便」。

林采緹產後恢復良好。（狼谷競技台提供）

被問到是否可能再生第二胎，林采緹狂搖頭，「沒有耶，現在沒有想到這個，除非後來真的有什麼衝動，例如兒子喊說要弟妹。」而工作方面，她表示不會接穿著太性感或話題太辛辣的通告。

(中時 )