《名偵探柯南》最新劇場版《紺青之拳》3大主角柯南、怪盜基德、京極真不只帥度破表，相關商品詢問度更是高，曼迪傳播特地為台灣的柯南粉絲帶來最新商品，連帽外套、T恤、長門簾、壓克力場景組、方形小枕等等，超過40款全新台版商品，以及空運來台最新日版商品，多款限量售完不補。

經典可愛三巨頭中《庫洛魔法使》、《魔法水果籃》主打可愛療癒路線，T恤、圓形抱枕、化妝包、行李束帶、壓克力場景組等等，又萌又卡哇伊讓人心花怒放，而《精靈寶可夢》更是從日本空運多款設計風格商品，眼鏡盒、保溫瓶、化妝收納包、行李吊牌等，免衝日本免找代購，來漫博現場就買得到。

另外女性手遊暢銷大作《戀與製作人》，玩家製作人在遊戲中能和男主角們互傳簡訊、通電話，一點一滴拉近彼此的距離，開啟一連串甜蜜的浪漫邂逅，4位男主角許墨、白起、李澤言、周棋洛的角色魅力和帥氣度更是無法讓人臉紅心跳，曼迪傳播將首次於今年漫博推出《戀與製作人》全新商品，包含小午安枕、長門簾、長形立鏡等，滿足製作人們內心的渴望。

曼迪傳播舞台活動今年特別從日本邀請重量級的來賓來台，8月3日《IDOLiSH7-偶像星願》聲優小野賢章及齊藤壯馬見面會、8月4日《魔法水果籃》聲優石見舞菜香及作者高屋奈月手遞見面會，兩部大作的來賓將聯袂登台。

(中時 )