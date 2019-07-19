由新銳導演盧豐淵執導，莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇、吳翔震、施名帥演出的話題電影《緝魔》，當中傅孟柏挑戰演出外表高富帥，但內心極度陰暗的整型名醫，他說：「這個角色出場次數並不多，但每一場都很吃重，內心波濤洶湧，但外表都要很平靜。」甚至要全裸作畫，在電影中的尺度大突破。

傅孟柏表示自己對畫畫並不陌生，且這場戲的難度不在於裸露，他解釋：「畢竟不是在鏡頭前面畫畫，還要兼顧表演這件事，那是宣洩慾望的方式，除了在畫畫，更要把角色的慾望放到最大。」他形容那場戲表面看起來非常獸性，是種動物性的演出，「但是我一直在控制，讓表演不要太猥褻，在宣洩慾望的過程中，還是保持著美感。」

傅孟柏在片中是邵雨薇的前男友，但他都是與扮演警察的莊凱勛演出對手戲，傅笑說：「他是北藝大的學長，私下一見面都會說『學長好』，但一上戲就要有如見到仇人，他一直進攻想查案，我要一直防守，表面還要很優雅，所以我一直ㄍㄧㄣ在那個狀態，真的蠻有趣的。」私下還一直催眠自己，面對莊時心中會默唸：「你休想、你休想，我要幹掉你。」電影8月16日上映。

(中時 )