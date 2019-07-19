韓國人氣男星朱智勛的亞洲巡迴見面會「All About JU JIHOON」將於8月24日於台灣舉辦首次的見面會，為了讓台灣粉絲能夠更近距離與朱智勳做面對面接觸，主辦單位決定調整見面會場地，改至花漾展演空間舉行。

「All About JU JIHOON」7月21日以首爾場為起點，之後將到泰國、香港，8月24日晚間在台北，而朱智勛也特別錄製了問候視頻跟台灣的粉絲問候，請粉絲們8月24日來與他同樂，希望能帶給大家愉快的夜晚，也很期待與台灣粉絲見面。

許多粉絲希望主辦單位能爭取更多福利，在與經紀公司極力爭取後，反是購票的粉絲除了先前的全場擊掌福利之外，特別加碼拍攝團體照以及贈送簽名海報的福利，凡於7月31日之前購票的粉絲(包含先前購票的粉絲)，都可獲得簽名海報以及有機會抽中團體合照的機會，而原先購票的粉絲所有權益不受影響也可以憑原先的門票入場不需更換門票，

朱智勛亞洲巡迴見面會「All About JU JIHOON」台北站將會於8月24日晚間7點在花漾展演空間舉行，門票於年代售票系統熱賣中，票價為台幣VIP區5800、A區5200、B區4800、C區3800元等四種，VIP區限量210張可以獲得完全限量的「朱智勳AR顯像珍藏海報」，全票種均能抽拍立得、簽名海報禮物，此外只要購票就能參加全場擊掌福利。相關福利訊公告可以至年代售票系統或是查詢SYL TW臉書公告。

(中時 )