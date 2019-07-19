伊林運動名模王麗雅受雲林縣政府之邀，擔任8月17日、18日在雲林四湖鄉三條崙海水浴場盛大舉行的「2019雲林海洋音樂祭」代言人，她19日出席活動起跑記者會。為拍攝音樂祭形象短片初訪雲林，她認為該地擁有好山好水，這回她到雲林，專攻網紅IG打卡點以外的超級秘境，她認為主辦方很用心，藉由音樂祭，讓民眾看見更不一樣的雲林。另外，她在沙灘上拍攝做瑜珈的畫面，瞬間下起大雨，被笑稱「召喚了雨神」。

王麗雅將在音樂祭首日擔任瑜珈老師，屆時她會帶領上百位民眾進行「光合瑜珈」，「這是我第一次在最愛的海邊，做最愛的瑜珈，很像心想事成的感覺，要把初體驗獻給雲林。」她也貼心提醒要參與「光合瑜珈」的民眾，除了做好防曬，也要穿著簡單好伸展的衣服，她預告將教大家許多伸展的動作，配合呼吸，看似簡單卻能刺激到交感神經與副交感神經。

至於當天王麗雅是否穿著比基尼帶領大家做瑜珈？她笑說：「有想過穿比基尼，但怕民眾不專心。」她提及當天還有伊林模特兒泳裝秀，擔心重複性太高，所以選擇穿著適合伸展的運動服。原本主辦方只安排她出席首日活動，但她主動報名第二天的淨灘活動，想為海洋盡一份心。

熱衷瑜珈的王麗雅目前已經取得TRX-FTC教練課程培訓、TP滾筒筋膜放鬆課程培訓、Fisaf體適能教練培訓、RYT200小時基礎瑜珈師資的培訓證照。她認為從接觸瑜珈到現在，自己改變了很多，「覺得我以前的外表，會給人有侵略性的感覺，想要衝要第一，但開始做瑜珈後，我的面容好像變了，心境很平和，身材曲線也變得柔和許多。」

(中時 )