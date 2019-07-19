台視節目《綜藝3國智》為迎接炎炎夏日，20日推出「濕背show挑戰賽」讓觀眾清涼一下，邀請「虎牙甜心」陳伊及俄羅斯美女藝人安妮來到節目中。來賓與主持群各個有備而來，都準備了比基尼穿在T恤裡，身材玲攏有致的安妮和陳伊在挑戰遊戲時表示，若是沒有過關就「直接脫」，最後以些微差距挑戰失敗，兩人也大方履行承諾，褪下外衣大方露出比基尼。

陳伊穿著白色泳衣和外罩衫，安妮很能掌握視覺效果，在後面潑水，讓好身材若隱若現，陳伊並加碼熱舞，現場主持人high翻。而安妮在粉紅條紋比基尼襯托下，讓纖細小蠻腰與雪白肌膚看起來更加火辣，宛若拍攝寫真集現場，大方放送好康讓現場氣氛嗨到最高點。

當天遊戲挑戰在指壓板上將頭頂上的水運送到對面，累積到一定的量才算過關，不過鮮少踏在指壓板上的安妮明顯不耐痛，一路面露痛苦表情，但她和陳伊仍是用盡全力拚過關，儘管兩人未能順利過關，但後面放送的福利卻也讓人精神為之一振。當天瑪麗也是穿著比基尼，後頸處露出綁帶，難得小露性感，大家慫恿王少偉拉拉看，原本只是開玩笑，沒想到王少偉真的伸手拉，「元配」張立東一臉不可置信，「真的假的、少偉哥你在幹嘛？」王少偉則是一臉呆萌表示，「我以為這是固定的。」主持群將在20日下午2點半於高雄、晚上6點半在台南舉辦見面會，詳情請見粉絲團。

(中時 )