社區發展協會每月會將捐款的善心人士條列表揚出來。（張毓翎攝）

周石松（左）向嘉義縣政府社會局人員分享食堂的點點滴滴。（張毓翎攝）

周石松致力推動嘉義縣六腳鄉崩山社區老人食堂，靠著認同者捐款與自掏腰包，每次都有上百位長者參與，成效獲肯定。今日嘉義縣政府派人規畫在食堂增設老人照顧據點，希望長者不只在食堂饗食，還能參加樂齡活動。

從小就住崩山村的周石松，初中畢業便離鄉打拚，在新北市三重開了間金屬加工廠，10多年前，看到獨居的丈母娘煮1餐吃3天，不忍丈母娘孤獨無伴一同吃飯，故萌發起開辦老人食堂的念頭。他表示，今年他打算半退休，剛好今年前任崩山社區發展協會理事長任期已到，便答應接手。

2月回鄉開辦初期，周石松因沒有經驗，凡事都要透過地方介紹了解，他起先找到有廚師執照的年輕人幫忙出餐，但過幾天，那年輕人委婉向他表示接下工作後，壓力大到3天沒睡好覺，周只好另找廚師。

起初參加數只約30人，好友都擔心周石松再續辦只會賠錢，所幸，他透過工廠村村長黃江正介紹找到新廚師，自己也參加嘉義縣府社會局辦的講習課，讓他更熟悉如何經營食堂。

為向村民推廣食堂，4月中旬周石松舉辦試吃會，半個月試吃，每天都超過100人，試吃期結束後要開始收費，仍有百人願意留下。他說，很感謝每位村裡志工自動自發幫忙食堂和善心人士的捐款，才能有今日的成績。

每周一到五中午，每餐5菜1湯，餐餐有魚、肉，超過65歲的村民，月費400元；未達65歲，月費600元，目前食堂成員116人。周石松說，萬事起頭難，但若真心想付出，再難都快樂。

此外，19日縣府派專員向周石松提議，未來若在食堂內設C級「巷弄長照站」，可提供民眾更多元的服務選擇，讓長照服務的觸角更深入到巷弄中。

周石松擔心體力好的長者比起參加活動，會想工作貼補家用，出席率可能不高。縣府社會局表示，其他社區已推行順利，對於向心力高的社區，推廣成功機率一定更高。

最後協調結果，從8月開始試辦3個月，每周五上午在食堂提供樂齡活動，若試辦成功，崩山村可望成為六腳鄉第8個長照服務據點。

(中時 )