讀賣巨人與廣島鯉魚交手，台將陽岱鋼沒獲得先發機會，不過在9局上半上場代打，成功敲出安打上壘，不過隊友攻勢無法串連，最終巨人以6比7吞下敗仗。

巨人軍首局就靠安打攻下首分，第3局岡本和真陽春炮再幫巨人打一劑強心針，第4局一輪猛攻再拿下3分，以5比0領先。

不過廣島在4局下半開始吹起反攻號角，包含安部友裕在6局下開轟，廣島在4至7局各拿下1分，第8局上巨人坂本勇人敲出本季第29發全壘打，將比分擴大至6比4領先，不過下個半局鯉魚接連安打追分，再加上會澤翼的2分炮一棒逆轉，將比分超前成7比6，鯉魚從一路落後到連續5局都得分，最終收下逆轉勝。

而鯉魚隊派出右投大瀬良大地先發，因此陽岱鋼只能從板凳待命，終於在9局上半鯉魚換左投之際獲得代打機會，將一顆外角變速球敲成中間方向安打，接下來又靠犧牲觸擊站上三壘壘包，可惜隊友攻勢無法串連，最終巨人就以6比7不敵鯉魚吞敗。

陽岱鋼近7場敲出8支安打，不過僅獲得1次先發機會，但陽岱鋼仍做好替補工作，今日把握代打機會敲出安打，打擊率上升至3成13，

(中時電子報)