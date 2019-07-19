最近在俄羅斯舉辦的年度國際軍事比賽中，邀請了各國部隊前來參賽，中共多年來一直都是受邀國，表現亦受矚目。不過今年最受注意的不是各國部隊的戰技大賽，而是俄軍有3名美女醫官首次組隊參加「坦克兩項」比賽，而且會與共軍代表隊比拚。大陸軍事評論表示，雖然共軍年年都想奪冠而未果，但今年至少比賽會非常有趣。

據《新浪軍事》報導，歷年都很想在俄國舉辦的軍事戰技競賽上奪冠的共軍，基於種種因素，似乎註定不大可能實現。因此還是應該以「重在參與」的心態，並在其中「發現樂趣」，而今年的比賽已有了更令人興奮的目標。

早先俄媒曾報導金髮美女申請參加軍事比武，這個令人讚賞的創意讓充滿陽剛之氣的軍事比賽顯得有趣多了。（圖／網路）

報導引述俄媒消息稱，俄陸軍第一王牌部隊、第4近衛坦克師下屬第423近衛摩步團有3名女醫官自動請纓參加「坦克兩項」賽事，並已獲得批准。第4近衛坦克師是目前俄軍唯一全建制裝備T-80主戰坦克的單位，這3名女駕駛的是其中較新的型號T-80UE-1。

報導說，這3名女軍官是一個完整的坦克車組，分別是車長巴拉諾娃、炮手普什卡列娃以及駕駛員西洛琴科。她們3人在成為坦克兵之前全部接受過高等醫學教育，分別是藥師、外科醫生、臨床醫生，其中也有從莫斯科大學畢業的「學霸」(成績最優異學生)。

共軍此次參加俄羅斯國際軍事比賽時使用的是96B2型坦克。圖為96B2坦克運抵賽場，共軍正在進行檢查維護。（圖／央視新聞）

雖然這個女子坦克組將會參加比賽，但並非正式參賽，而是一起參加部分比賽且不列入正式成績。儘管如此，駕駛96B2坦克的共軍與駕駛T-80UE-1坦克的女子坦克組進行比賽，雖然在裝備性能上，俄女子組要比共軍佔了不小優勢，但不論比賽成績如何，至少今年的賽事有趣多了。

這項由俄羅斯發起的「國際軍事比賽」始自於2013年，有眾多國家參加進行軍事交流，比賽的記錄也在各國部隊精銳的角逐下不斷刷新紀錄，同時各國也藉機展示各種新型裝備與訓練成果，因此有「軍事奧林匹克競賽」之稱。

(中時電子報)