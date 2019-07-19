新黨總統候選人楊世光今天在直播節目中針對「中共代理人」表示，市場有需求時，就會需要代理人，就是因為台灣人對大陸的發展有強大需求，所以才需要代理人，就是因為大陸的發展比台灣好，大陸的制度、大陸的機會和大陸的未來對台灣民眾來說具有強大的吸引力，所以才會產生代理人，如果台灣的制度、台灣的機會和未來比大陸更好，怎麼可能會有代理人出現？

楊世光指出，真正的國安問題是台灣的競爭力一直下滑，讓「台灣夢」黯然失色，而根本的原因是因為蔡英文治理無方，民進黨提出「中共代理人」法案，其實就是變相肯定在國家主席習近平領導下的大陸發展比民進黨和蔡英文領導的台灣好，更宣示，未來新黨的立委當選人進入立法院，一定會強力捍衛台灣談統的言論自由

楊世光質疑，「中共代理人」根本就是騙選票的法案，因為究竟如何界定為大陸黨、政、軍宣傳的定義，根本就說不清楚，舉例來說，楊丞琳嫁給李榮浩，算不算是為大陸宣傳？前往大陸參加活動，是否算是「中共代理人」？

楊世光提到大陸的發展機遇應該要公平開放讓台灣2300萬人共同參與，而不是讓少數人利用國家機器來制定限縮的法令，排擠掉他人使自己成為新買辦，謀取自己最大的利益，楊世光更以李登輝為例，當初李登輝打擊新國民黨連線，就是因為他已經派蘇志誠去和江澤民的特使會見

最後，楊世光給予蔡英文建議，要破解「中共代理人」，只有把台灣建設的更好，讓台灣有更美好的前途跟未來，才有可能阻止台灣民眾對代理人的需求，用法條強力壓制人民對未來生活的美好嚮往，只會造成反效果

(中時 )