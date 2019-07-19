始終把自己在今年瓊斯盃神準三分火力說成「骰到六」的中華藍前鋒「龍貓」胡瓏貿，19日再次火力全開，單場三分球投7中5，貢獻全場最高24分，帶領中華藍89比70輕取約旦，也摘5連勝，「我只想感謝隊友與教練的信任！」

攤開胡瓏貿今年瓊斯盃的數據，只能說躍居中華一哥地位，平均拿到22.4分，不僅是中華藍隊上得分王，更是本屆瓊斯盃得分王，三分球投28中19，命中率高達6成79，如此神準的三分球功力，連他自己也沒法搞清楚到底怎麼了。

「老實講，我根本不知道自己目前暫居瓊斯盃得分王，只是很感謝隊友與教練的信任，也願意給我機會，」胡瓏貿說，「我一點也不在乎個人數據，贏球是我最在乎的事情，今年瓊斯盃手感如此火燙，應該是我的手感調整得很不錯。」

胡瓏貿更在最後7分52秒差點跟對方爆發肢體衝突，約旦前鋒阿哈瑪謝把他整個人頂出界外，甚至不斷高聲怒嗆，結果還是胡瓏貿「得利」，因為阿哈瑪謝不僅被吹防守犯規，更因誇張的推人動作，直接被吹違反運動道德犯規。

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「大家都知道我打球很激情，所以當時我是故意跟對方陷入拉扯，也製造更多肢體接觸，最後成功造成對方違反運動道德犯規，算是相當成功，」胡瓏貿說，「其實我沒有什麼情緒，只想努力讓對方變得激動，也讓對方頭腦不清醒。」

中華藍19日不僅胡瓏貿三分神準，全場更是投進多達17顆三分球，周儀翔拿下全隊次高17分，劉錚15分、3籃板、4助攻與5抄截，黃聰翰11分，中華藍外籍教頭帕克表示，只要防守出色，加上三分外線發揮，中華藍贏面就高。

「我很相信數據表上面呈現的數字，因為那不會說謊，今晚唯一美中不足的地方就是籃板沒做好，但讓我最驚訝的是，我們每場三分球都越來越準，」帕克說，「可是明晚遭遇菲律賓將是完全不同比賽，也是真正的挑戰，我們仍全力求勝。」

(中時電子報)