地球高燒不斷！今年六月成為140年以來全球最熱六月，氣象專家們指出，極端氣候在未來將會更加頻繁。

根據美國國家海洋暨大氣局（NOAA）週四的報告指出，這是自1880年有紀錄以來全球最熱六月，以全球平均氣溫攝氏16.4度來說，相比二十世紀的平均氣溫攝氏15.5度還高出了0.9度，也是連續第414個月高於二十世紀平均氣溫。NOAA並說明，在過去140年紀錄的十個最熱六月中，就有九個出現自2010年後。

美國柏克萊地球氣候科學家羅德（Robert Rohde）說：「照這樣看來，今年七月也可能成為創紀錄的炎熱月份。」美國國家氣象局也提醒民眾，未來數日氣溫將可能飆到攝氏43.3度，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）還因此透過推特警告市民嚴防高溫。而美國北卡羅來納州的氣候學家迪珞（Kathie Dello）提到：「拜氣候變遷之賜，地球正高燒不退。」並且表示這將不會是我們的最後一個最熱月紀錄。法國、德國和西班牙北部六月遭熱浪侵襲，法國一度飆升至攝氏46度。

面對著極端氣候，科學家警告這類創紀錄的高溫將持續上演，而據NOAA，2019年將鐵定擠身前五大最暖年份排行榜。英國艾希特大學氣候與環境變遷教授哈里遜（Stephan Harrison）就指出：「假設全球氣溫持續創紀錄，氣候系統將會比我們預期的對大氣中的溫室氣體更加敏感。」他同時也以南極洲快速融化的冰層為例，說明氣候帶來的影響將比人類預想的來的更快。

(中時 )