台北市長柯文哲最近狂轟蔡英文總統和民進黨，正出訪友邦聖露西亞的蔡英文總統被問到白綠合作還有可能嗎？她愣住好幾秒後才回說：一時之間沒想到這個問題。

蔡英文也對柯P開砲回應說：「我想我們應該做的事情，還是把我們自己工作崗位上應該做的事情，好好地來做。」

PTT網民貼文分析點出，白綠合的唯一可能，不過民進黨一定拉不下臉，真要合還不簡單，承認執政失敗，並公布側翼操作細節，並對受亂政波及的人民和柯文哲道歉，然後宣布無條件禮讓並支持無黨籍柯文哲選總統，把非藍勢力主導權交給柯，即使這樣柯文哲真贏了，也不能幹嘛，因為人都不是他的，但至少比蔡英文有機會贏啦！

不過親柯人士曾透露，白綠目前看來雖難有合作空間，但柯P卻有選不選2020的籌碼，若民進黨認為柯P參選對他們不利，應積極尋求合作，即使柯未必會公開力挺蔡英文，但柯仍有不選的可能。

(中時電子報)