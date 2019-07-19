隨著2020總統大選將近，「1450」網軍動作也越來越猛烈，資深媒體人陳揮文日前也在廣播節目直言其實不管是支持哪個候選人，都可以來他聊天室暢所欲言，「不是立場的問題，是你是不是1450的問題」，更自爆日前有網友在他直播時PO出死忠韓粉高雄林小姐的個資，讓他二話不說直接霸氣一個舉動，將該網友踢出聊天室。

陳揮文直言只要不是謾罵語言，在他聊天室中不管支持哪個候選人，他都歡迎大家暢所欲言，同時也透露他昨晚開直播時，就有網友跑來PO高雄林小姐個資，包括林小姐的姓名、出生年月日等，讓他二話不說直接把這些人踢出聊天室。

「你貼那幹嘛呢？你莫名其妙嘛！不踢你踢誰？你為了賺一點錢去暴露人家個資，你在幹嘛啊？」陳揮文直言連罵這些1450都覺得浪費時間，大家可以支持不同政黨、不同候選人這是言論自由，但是用網軍方式去污衊一個人，真的太Low也沒有意義。

網友們對於陳揮文正義之舉，也紛紛留言感嘆「中央政府和綠色媒體，打韓打的很兇，有一點點失去的人性」、「怎麼有人這麼缺德」、「這種人沒好下場啦」、「踢的好！真的駡那些人浪費時間」。

(中時電子報)