小丑潘尼懷斯又將捲土重來，電影《牠 第二章》在聖地牙哥動漫展公布最新預告與海報，為了打敗邪惡的潘尼懷斯，原本各奔東西的魯蛇俱樂部成員們在27年後重回故鄉德瑞鎮。飾演成人版比爾的詹姆斯麥艾維表示：「德瑞鎮是一個奇怪的地方，所有離開那裏的人都會漸漸地把小丑潘尼懷斯的事情忘得一乾二淨，只有不曾離開的麥克還記得一切，這是牠的力量，於是等大家紛紛回到德瑞鎮，過去的記憶開始湧現，我們再度被眼前可怕的景象與恐怖的回憶包圍。」

電影預告從下水道開始，喚醒觀眾對上一集的印象，也讓觀眾看見魯蛇俱樂部成員們成長後的對照，這次小丑潘尼懷斯有備而來，再度讓成年魯蛇們飽嚐超越當年的絕望與無助。潔西卡雀絲坦補充：「潘尼懷斯最擅長消磨人的意志，把人逼到絕境，可以明顯感受到牠的邪惡力量更勝以往。」

飾演潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉則說：「這次小丑不能只用變本加厲來形容，能夠再度與這群死對頭交手，潘尼懷斯簡直欣喜若狂！」電影改編自史蒂芬金的經典奇幻小說，9月5日(週四)在台上映。

(中時 )