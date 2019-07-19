動畫電影《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》（Maya The Bee–The Honey Games），19日在喜樂時代影城永和店舉辦公益首映會，片商包場邀請新北市大同育幼院全體院童搶先觀賞，社工師林宏盈表示很多小朋友是第一次體驗進戲院看電影，因為自閉症等情緒問題讓他們不好意思進戲院，很感謝有這次的活動。映後院童也戴上小禮物蜜蜂觸鬚頭套，超萌化身成電影主角瑪雅跟著片尾曲歡樂唱唱跳跳。

瑪雅小蜜蜂大有來頭，自1912年德國出版首部長篇童話後，故事被翻譯多種語言、舞台劇、電視TV動畫等各式周邊商品，這次德國、澳洲聯合打造動畫電影，讓小蜜蜂飛上大銀幕，由曾經發行大家兒時記憶的經典《新北海小英雄》、《阿爾卑斯山少女》CG動畫系列的製作公司Studio 100 Media操刀，豐富製作經驗的諾埃爾克利裡（Noel Cleary）執導，突破傳統平面動畫難以呈現的細膩，將瑪雅蜜蜂3D立體可愛重現，栩栩如生還原蟲蟲們的生動活潑。

這次英文版配音卡司，請到《瘋狂麥斯：憤怒道》童星可可傑克吉莉絲（Coco Jack Gillies）與《鋼鐵英雄》澳洲男星理查勞斯伯格（Richard Roxburgh）獻聲。故事圍繞在一隻與眾不同名叫瑪雅的小蜜蜂，她對世界充滿好奇，也不喜歡蜜蜂世界複雜的規則，常常違規的她被女皇陛下視為眼中釘。在一次嚴重的闖禍惹惱了女皇之後，女皇陛下命令她和邊緣蟲蟲們組隊參加「蜜糖大賽」，必須贏得冠軍才能守住她們今年冬天的蜂蜜存糧。看看瑪雅與朋友們如何利用團隊精神，突破「蟲蟲」難關，勇敢出擊！電影8月2日在台上映。更多資訊請上捷傑電影粉絲專頁。

(中時 )