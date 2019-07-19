2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展今天盛大開幕。(曹婷婷攝)

邁入第2屆的2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展，是台南市音像文化發展協會結合各界力量自辦國際性兒童影展，將動畫種子播灑到校園，為國內創作者搭起通往世界橋樑，今年與台南市美術館攜手合辦，邀藝人劉香慈擔任活動大使，19日至23日在南美館2館跨域展演廳播映5天，美術館變身電影院，免費索票觀賞。

2019 AnimEDU台灣國際兒童暨青少年影展主席汪純煌表示，AnimEDU台灣影展競賽是一個短片創作為主的影像競賽，希望透過2年1次影展，徵集世界各地具藝術性、原創性及當代性的優良兒童短片，讓台灣能夠成為亞洲地區兒童暨青少年短片創作及視覺藝術創作的平台。

南美館館長潘襎說，童年是許多藝術家創作的重要根源，跨域儼然成為教育的關鍵，南美館是全台美術館唯一擁有有實驗劇場的美術館，樂於透過影像推動教育、跨界合作，為影像藝術跨出重要的新里程碑。

台南市音像文化發展協會理事長陳孟訓表示，協會成員主要來自基層教師後盾，期望透過影展交流及培訓等方式推動美學教育。

影展為期5天的活動，以德、法、新加坡及數個不同系列為子題，19日以「德國文化日」展開序幕，播映曾榮獲德國電影獎最佳兒童電影、配樂、音效剪輯獎提名的長片《出賣快樂的男孩》(Timm Thaler)；以及在2018年獲得德國影評人協會獎及德國導演大獎兩大獎項長片《小鎮女王》(Queen of Niendorf)。

下午開幕式放映曾獲2018年信誼兒童動畫獎首獎、台灣第一部自製水獺3D動畫《花帔阿獺》，該片以金門特有的歐亞水獺棲地為背景，貫穿金門地景地物、人物風情，還請來首次擔任聲優的前總統馬英九夫人周美青為影片角色配音；曾為迪士尼完成多部動畫影片的導演楊仁賢也現身映後座談，解說3D動畫發想與製作過程。

值得一提的是，評審團由小朋友組成，小小導演們透過簡易錄像設備，運用「低科技、高創意」的手法參與導演、編劇及製作過程，向世界展現新一代的影像觀點。

今年影展以「共童玩創」為主題，廣募世界各地青少兒短片影像創作，透過各國影片搭起世界文化交流橋梁，也讓觀眾欣賞到優秀影像作品。南美館期望藉此合作出發，以不同形式的藝術之美，開啟東西美學新視界。

(中時 )