雨後大肚溪水暴漲 2釣客受困獲救 23:202019/07/19 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防局搜救人員歷經1個小時搜救，順利將受困的釣客帶回岸邊。（林欣儀翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受低壓帶及西南風影響，中部地區19日傍晚下起雨，導致大肚溪水暴漲，2名釣客一度受困沙洲，台中市消防局獲報後派出船艇及人、車搜救，晚間8點半左右順利將2人帶回岸邊。 (中時 ) #釣客 #溪水 #大肚 #消防局 #台中市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市議會國民黨團全力輔選韓國瑜2020年拿回執政權 17:192019/07/15 政治 台中市塗鴉示範區創作能量飽滿 畫出創意與想法 09:072019/07/17 生活 台中購物節紅到海外 洛杉磯僑界辦台中日 18:192019/07/17 政治 台中市東區大智路打通 市長盧秀燕允諾儘速處理 18:462019/07/17 生活 拚經濟！中市府前進新加坡「2019年亞洲特色食品展」 20:352019/07/17 財經 中市綠空廊道 第1期南段綠美化完工 04:102019/07/18 地方新聞 自小客摔落咖啡公路邊坡 4男1女輕傷 10:372019/07/18 社會 中市3大工程獲國家卓越建設獎 花博花舞館奪「卓越獎」 13:172019/07/18 生活 台中購物節呷冰安心 中市首波抽驗23件合格 12:172019/07/19 生活 高雄淹大水 韓國瑜20日台中感恩之旅延期 20:532019/07/19 政治 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 擦撞美艷少婦 色叔談賠償趁機撲倒她 - 社會 - 中時 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 大雷雨用灌的 高雄不少地區積淹水 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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