林思宇和坤達在主演的台視、三立偶像劇《月村歡迎你》有場床戲，她說沒料到第一部偶像劇就能和偶像坤達演床戲，本以為和坤達拍吻戲已夠夢幻，想不到一看劇本竟有床戲，當下想到要演床戲覺得既緊張又害羞，但後來想想演床戲可以把坤達摸遍，那是多少粉絲夢寐以求的事，還幻想著如何把這場床戲演得到位，她笑說：「我覺得人生已經很滿足，沒有遺憾了。」

劇情安排林思宇醒來時抱著坤達的腿睡覺，坤達說，這是他演出最輕鬆的一場戲「床戲」，因為沒有台詞，也不需做表情動作，林思宇本以為被抱腿的人應該比較不自在，因為對方不知道她會對他的腿做什麼事，結果坤達完全放心的把腿交給她。

林思宇抱怨坤達的腿毛濃密，當她的臉靠近坤達的腿，臉一直被坤達的腿毛弄得很癢，她浮誇的說：「好在我的臉沒被他的腿毛刮傷。」她稱讚坤達不愧是偶像，即使拍攝一整天，他的腿完全沒異味，偶像的腿果然不同凡響。

林思宇的第一次裸露床戲獻給《月村歡迎你》，她說其實演床戲跟自己的想像有很大落差，看其他劇演出床戲時，總是散發出粉紅泡泡，但當自己演床戲卻很彆扭。原來拍攝現場其實有很多人，在沒冷氣空調的狀態下，要不斷的親親抱抱、滾床單，表情卻要表現出很舒服、很享受感覺，她反而覺得比較像在打仗，彷彿是在艱困的環境中完成任務一樣。關於女生的安全措施，林思宇說，導演對她唯一的裸露要求就是露鎖骨，藉由鎖骨展現女生性感嫵媚的一面，除此之外，大家都很保護她，怕她穿幫，所以她很有安全感，也放心去演床戲親吻翻滾等橋段。

(中時 )