輕度颱風丹娜絲急遽弱化加上東移，本體並未對台灣造成影響，但南海低壓受到牽引跟著北上，重創南台灣，台南、高雄與屏東累積雨量「一片紫」，高雄更是多處傳出淹水災情。對此氣象局表示，雨勢緩和要等到明天禮拜六(20日)晚間才會趨於緩和。

致災性豪雨猛攻中南部，高雄多地時降雨量超過100mm，導致多個行政區出現災情，有地方更是積水達將近一個輪胎高。氣象局表示，20日氣候依舊不穩，中南部、東部依舊有局部豪大雨機率，北部地區也會出現短暫雷雨，但降雨空檔較多，不過午後也有較大雨勢發生機率，20日晚間雨勢才會趨緩。

臉書《台灣颱風論壇》也在粉專貼出降水預報，指出「最糟糕的情況還是發生了」，透過圖片可以看到中南部地區累積雨量呈現「一片紫」，相當驚人，《台灣颱風論壇》也提醒中南部民眾，今晚到明天上午，必須持續堤防致災性豪雨。

事實上，《台灣颱風論壇》在17日就曾提醒民眾，雖然丹娜絲本體對台灣影響不大，但壞消息是南海的低壓受到丹娜絲牽引，將會穿過台灣海峽，為南台灣帶來比原先預期更大的雨勢。

(中時電子報)