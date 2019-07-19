高雄市長韓國瑜19日下午官方LINE帳號傳出防災訊息，附上的短網址卻意外連結至成人網站，引發譁然；高市新聞局長王淺秋證實，疑因LINE系統連結問題，不知為何原本應是水情中心網站連結，打開卻變成成人網站，目前已知安卓手機看到的訊息沒問題，只有iPhone用戶顯示出錯，市府已向LINE請求協助，但目前尚未解決。

韓國瑜的官方LINE帳號19日傍晚5點12分左右傳出訊息，提醒民眾可下載「高雄水情e點靈」手機APP，隨時掌握災情狀況，並附上iOS、安卓下載網址；不料，部分用戶點選訊息最後的連結，打開竟是「如水影院」成人網站。

王淺秋晚間證實，傳出後確實發現訊息有問題，但小編檢查發現，iOS、安卓版本APP的下載連結並沒有問題，但原本應該連至水情中心網站的短網址，疑似LINE系統連結問題，竟然錯連至成人網站，但這項錯誤小編無法自行修復，已通知LINE公司協助，但目前測試點選連結，錯誤尚未解決。

LINE則回覆高雄市政府表示，在LINE iOS版本的應用程式中，若訊息內容同時含有表情符號和短網址，在特定組合下會造成網址解析錯誤，LINE會盡快解決這個狀況。

(中時 )