今年香港書展迎來30屆，香港貿發局助理總裁張淑芬19日接受媒體群訪時表示，香港書展的特色有二，第一是人流，它是兩岸三地書展中，人流最多的；第二，香港是一個自由、開放與多元化的平台，這樣的城市的特色也輻射到書展，伴隨香港書展30年。

第30屆香港書展於17日至23日在香港會議展覽中心舉行。張淑芬說，香港書展一步步踏過來，1990年第一屆書展舉行時，當時貿發局的初衷僅是盼在暑期檔期做一個對社會家庭比較有趣的展覽，第一屆書展因而舉行，當時參加的公司僅有149家，但已有20萬人進場。

張淑芬指出，2014年香港書展突破百萬人留流量，香港人口約700多萬，代表約7人當中有1人前來書展。30年間，書展有許多里程碑，兒童天地、國際文化村、文化顧問委員會，與書展城內城外閱讀推廣活動等等，都在30年間一步步推動。

今年香港書展的主題為「科幻及推理文學」，張淑芬特別提及，今年邀請到香港科幻小說巨擘倪匡前來書展，與讀者交流，而現今已有破3000人報名。倪匡從1960年代已經在報紙裡連載寫小說，說起科幻及推理文學，倪匡可說是鼻祖，是殿堂級作家。除了殿堂級作家，香港書展也盼能做到傳承，希望也能推廣跨世代、跨年紀的作家作品。

今年書展文藝廊設了一「嶺南藝粹．南粵光影」，大會今年與廣東省新聞局出版局合作，展示嶺南地區的藝術珍品，例如繪畫、陶瓷、書法等，讓前來書展參觀者感受嶺南地區的藝術特色。大會也再度與《國家地理》雜誌合作，展示著名攝影師在粵港澳地區拍攝的精彩相片，展示當地的風土人情與歷史文化。

(旺報 )