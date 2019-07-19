今年7月20日將迎來人類登陸月球50周年紀念日，但相較美中兩國的太空探索研究趨勢，卻讓美國科學家們對未來感到憂心。美媒對此發表題為《下一個阿姆斯壯可能會是中國人》的文章，直指美國若再不加緊對太空研究的投入，很快就會被中國大陸迎頭趕上。

《參考消息》報導說，美國太空人阿姆斯壯是在1969年7月20日首度登陸月球，當他踏上月球時說出：「這是個人的一小步，卻是人類的一大步。」成為不朽經典，至今傳頌不已。不過在這個富有紀念意義的日子，美媒再度熱列討論美國太空政策，其間已多了不少「危機感」，因為他們都看到中國大陸在太空研究與實務發展上正在迎頭趕上。

彭博引述美國海軍軍事學院太空政策專家的話說，「如果下一次從月球傳來的聲音是普通話，我一點兒都不會感到奇怪。」這篇文章有一個吸睛的標題：《下一個阿姆斯壯可能會是中國人》的文章說，中國大陸正在穩步推進的探月計畫，按其時間表，可能在2030年前後把中國人送上月球，並在月球上留下中國人的腳印。

報導稱，美國太空人1972年最後一次登上月球後，就沒有再回去過。美國副總統彭斯今年3月曾發出呼籲，希望美國在5年之內重返月球，他說，「毫無疑問，我們現在正處於一場太空競賽之中。」

美媒《時代》周刊以「太空超級大國」來形容中國大陸，並列舉了一系列成就來佐證：包括在月背著陸、太空站建設、世界最大孔徑射電望遠鏡等，未來還計劃在月球南極建立科研基地，探測火星、木星甚至天王星。

報導說，中國有長期的戰略規劃，並為實現這些目標有條不紊地工作。反觀美國太空政策經常受到「政治鐘擺」的左右。而在中國大陸繼續擴大行動之際，美國探索太空的熱情卻在減弱，從某些方面來說，中國大陸的能力已與美國相當。而不僅是美國媒體，中國大陸在太空領域的進步也獲得世界各國媒體的肯定。

去年中國大陸的航太發射數量是俄羅斯的兩倍多，《日本經濟新聞》指出，在2018年全球發射的128枚火箭中，中國大陸與美國並列第一，都是43枚。因此，「與其把中國的活動視為威脅，不如將之視為合作的好機會。」

日本《朝日新聞》報導稱，俄羅斯國家航太公司與大陸國家航天局簽署了5年的合作專案，將在月球、火星探測方面開展合作；英德法等歐洲國家組成的歐洲航天局，也在與中國推進技術合作，希望共同建設月面基地。

彭博的文章表示，美中兩國太空計劃會讓人想到新的太空競賽，其實中國大陸和美國的利益並行不悖，如果世界兩個最大經濟體和科技領先強國合作，那麼可能為太空探索開闢新道路。

(中時電子報)