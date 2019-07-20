「復興航棧」大園門市推出飽足感十足的高CP值現煎鐵板排餐，不管是香嫩雞腿排、小斧頭豬排，甚至prime等級的美國肋眼牛排都吃的到，還有「雞牛雙拼」或「牛豬組合」的雙人分享餐超划算！搭配店家特製沾醬，美味大大升級！

肉食主義者的天堂！雙人分享餐份量十足 特製醬料當秘密武器

中保集團旗下「復興航棧」自2018年 6月轉型以來，已陸續收到不同客層的正面回饋，中保餐飲事業群協理曾威翰表示，復興空廚除了延續販售烘焙品，留住忠實顧客，再加碼將中保旗下餐飲「棧」的排餐，與原有服務結合，提供更多的餐飲選擇。

藍天、白雲、綠地的室內用餐空間，讓人得以放鬆地享受美食。(圖/中時電子報)

曾威翰表示，復興航棧不只有輕食簡餐和丼飯、炸物、焗烤，現做的鐵板排餐更是划算新選項。只要250元的香煎嫩里肌豬排用料實在，四兩半重的雞腿以肉桂、西班牙紅椒粉、迷迭香醃漬，兩面煎到焦香，一次可以吃到兩大塊雞腿排，份量十足；紐西蘭沙朗牛排肉質鮮嫩細緻，10盎司的飽足分量只要290元。

雙人分享餐B美國肋眼牛排8盎司、兩隻鮮嫩雞腿排。(圖/中時電子報)

曾威翰強調，航棧選用的牛肉有品質保證，店家獨門製作的醬料也不馬虎，主廚特別調製的蘑菇白醬真的吃的到磨菇，奶香更是秘密武器，畫龍點睛為排餐提味，令人食指大動！

挑戰IG網美打卡新景點 巨大翅膀、垂吊雲朵超殺記憶體

「復興航棧」位於桃園機場北跑道頭，早就是飛機迷口耳相傳「追飛機」的好所在，加上鄰近竹圍漁港，每逢周末假日，不只全家出遊的旅客湧入，近來還成為重機族、單車族的休息站，平日人流可達到500至600多人，周末更突破2千人，航棧也特別重新打造更適合各族群的休憩空間。

充滿美式風格的霓虹燈外牆、白色巨大翅膀等等都是網美喜愛的景點。(圖/中時電子報)

「復興航棧」充滿美式風格的霓虹燈外牆、網美等級的花拱門、夢幻木製搖椅、白色巨大翅膀等等都是網美喜愛的景點，吸引不少年輕人前往朝聖拍照、打卡。室內更是將登機門打造為通往餐廳的長廊，以及掛在高處的超大朵白雲，室內環境與外面的藍天白雲相呼應，更設有大片落地窗供顧客近距離欣賞飛機起降。

中保餐飲事業群協理曾威翰。(圖/中時電子報)

曾威翰說，看準單車族群越來越多，店外貼心設置放置單車的空間，近期致力於研發為單車族設計的補給水瓶，預計將於7月底正式上市。除此之外，即日起至2019/8/31，凡入內消費金額滿300元，即可兌換一份雞腿排，超大好康絕對要把握！

(中時電子報)