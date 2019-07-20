美伊對峙僵持不下之際，美財政部決定對提供伊朗核計畫原物料的相關公司提出制裁，美國將涉及該計畫的個人與實體列入制裁名單，其中包括4家中國大陸企業以及比利時公司，此為華府針對德黑蘭當局聲稱宣佈濃縮鈾純度突破上限後，首次提出的懲罰行動。

據路透社報導，美國財政部表示，這些企業擔任伊朗離心機科技公司（TESA）採購網絡。TESA替伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）生產濃縮鈾的離心機。這個採購網絡由伊朗公司Bakhtar Raad Sepahan和其海外子公司領導。受到制裁的公司也包括中國大陸企業河南嘉源鋁業有限公司（Henan Jiayuan Aluminum Industry Company）。

財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對虛擬公司和和代理人網絡採取打擊行動。財政部部長梅努欽表示，對涉及提供伊朗核計畫的國際貨供網路公司進行制裁。

梅努欽還說，這些位於中國大陸以及比利時的公司，涉及讓伊朗取得核計畫所需原物料，讓德黑蘭當局得逞其邪惡的野心。他強調，「伊朗不能一邊在世界舞台宣稱有良好的意圖，一邊採購和儲備離心機相關產品。」

自美國退出伊朗核協議後，美伊緊張關係不斷。伊朗先前於7日指出將提高濃縮鈾純度突破協議的限制3.67%，隨後更表示不排除下一階段可能把鈾濃縮丰度提至20%。對此，川普反嗆「伊朗正在玩火」、「伊朗永遠無法得到核武器」。

此外，就在先前伊朗擊落美無人偵察機一個月後，美軍宣稱18日稍早在荷莫茲海峽擊落一架伊朗無人機，原因是這架無人機距離美艦超過安全距離，在發出警告後將其以電子干擾摧毀該架無人機；不過，伊朗方面則宣稱沒聽過有無人機損失消息，並指責恐怕是美國自導自演。

(中時電子報)