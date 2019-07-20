「小皇帝」詹姆斯眼見自己大兒子布朗尼，在高中球員網站《Max Preps》被評估為，「球星？先發？角色球員？我們對布朗尼明年在塞拉峽谷中學會有怎樣期待？」一心想在未來跟兒子同隊打球的詹皇當然看不下去，隨即發推力挺！

「期望布朗尼能夠成為替隊友打球的人，當他的背號被叫到，能在場上竭盡所能奉獻一切，」詹姆斯發推表示，「他可能會跟其他孩子一樣犯錯，但他會準備好接受教訓，也不會去關注自己排名第幾，因為永遠最重要的還是勝利。」

布朗尼目前才14歲，身高來到188公分，當前主打後衛，但根據外界預測，布朗尼在成年之後，他的身高可望突破兩米(畢竟擁有詹姆斯強大基因)，主打位置也會因此產生改變，甚至之前還曾預測，布朗尼大約在2023年進入NBA。

身為現役NBA第一人，詹姆斯比誰都清楚籃球場上的殘酷競爭，所以去年夏天才會選擇跳槽湖人，一方面是為了生意考量，另一方面更為了給布朗尼未來進入NBA打好基礎，畢竟優質的高中與大學打球環境，對布朗尼相當重要。

可惜在過去1年期間，布朗尼並未受到真正矚目，因為去年底公布的全美高中球員排名，布朗尼只排在第25，並非跟他老爸詹姆斯一樣成為全美最強高中球星，所以如今詹皇面對媒體質疑聲浪，當然必須趕緊出面替愛子澄清一下。

(中時電子報)