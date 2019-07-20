新北一名婦人在老公中風就過著清心寡慾的生活，因為他以為先生中風後可能已經不行了，過5~6年後驚覺了多年老公在外面不但有了小三，還生了一個小孩，讓她氣得提告，指控小三妨害家庭並求償150萬，新北地院審理後，判先生要賠償50萬元給她。

婦人的老公2011年因中風、腦、心血管等疾病住院，她與先生便再沒有性生活。聯合報報導小三向法官表示，自己2013年曾把人夫與私生子的合照給正宮，也明說小孩是她和人夫生的，而且2015年也曾為此事去找人夫理論時，正宮也有在場因此主張正宮當時早已知情，告訴已逾時效。不過正宮說當時自己一直認為先生已經失去性能力，沒把小三的話當真，她認為對方是因債務來騷擾。

法院調查也發現，婦人的老公在認養私生子之前從未承認過那是他生的，因此採信正宮的說法，認定她的告訴未逾時效，在審酌兩方的財力和工作情況後，裁定腥夫要賠償50萬元給正宮。

(中時電子報)