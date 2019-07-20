沈嶸通靈發現王祖賢情斷齊秦的主因。(沈嶸提供)

「永遠的小倩」王祖賢在2000年一度與齊秦論及婚嫁，兩人長跑十多年的愛情似乎走向完美的結局，但是2001年齊秦前女友方美芳帶著齊秦的私生子將齊秦告上法庭，此舉也被外界認為是王祖賢與齊秦情斷原因。然而在兩人分手19年後，自詡為「神明代言人」沈嶸也用通靈發現王祖賢真正想法，驚爆其實王祖賢並不在意齊秦有私生子，而是認為齊秦「不夠有錢」所以「嫁不下去」！

沈嶸通靈齊秦、王祖賢在1986年因為拍攝電影《芳草碧蓮天》相識，當時兩人是「正緣」的關係，齊秦對王祖賢一見傾心，主動追求，也願意娶王祖賢，照顧她一輩子，「王祖賢是齊秦一輩子的最愛，對王祖賢來說齊秦是對的男人，但是齊秦的愛被王祖賢一直拒絕而打敗了，最後無力再愛王祖賢而離開。」

齊秦-懸崖MV

1993年王祖賢與林建岳交往鬧得沸沸揚揚，王祖賢背負小三罵名最終感情依舊破局。齊秦在這事件後仍然選擇接納王祖賢，2000年鼓起勇氣向王祖賢求婚，不料2001年出現齊秦前女友方美芳帶著私生子上法庭事件，大家都認為私生子是破壞王祖賢與齊秦感情的主因。

但沈嶸通靈王祖賢的腦波，卻發現王祖賢當時對結婚的事已意興闌珊，覺得與齊秦感情算是可以互相依靠的家人，但非愛情，王祖賢答應嫁給齊秦是出於「沒魚蝦也好」的無奈心態。

沈嶸比較王祖賢此生遇到的兩個重要男人，鐵口直斷王祖賢對齊秦是真愛，但是認為齊秦的「財力不夠雄厚」，放不下對金錢的執著，所以「嫁不下去」。而對於香港富商林建岳，王祖賢希望林建岳娶她，認為林建岳的財富才配得上她，但是又不想跟林建岳一起生活。沈嶸也透露王祖賢的靈魂等級高，此生就是來渡「情劫」的，「愛情與麵包無法兼得」就是王祖賢此生在感情上註定要面對的課題。

(中時電子報)