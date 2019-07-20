結果是一條小如蚯蚓，還要保全蹲下來才看得清楚的超級迷你蛇，讓網友哭笑不得 (圖／翻攝自爆廢公社)

大部分民眾對蛇都相當害怕，深怕自己被咬一口就一命嗚呼，但這次案例卻讓人哭笑不得。有網友在臉書PO文，表示社區內有個女生突然大聲尖叫「有什」，不斷求救，保全聽聞後隨即衝往現場救駕，一到現場後卻哭笑不得，因為這條蛇小到有如蚯蚓，保全還要蹲下看才看得清楚。

網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，社區內有個女生突然尖叫大喊「有蛇」，不斷求救，聽到聲音的兩位保全不敢大意，隨即帶上警棍前往現場救援，但一到現場才發現，這條蛇還是一條挺型超小的迷你蛇，甚至比蚯蚓還小，還要保全蹲下才看得清楚。

網友看到笑翻：「這比蚯蚓還小...」、「牠還只是個孩子啊，放過吧」、「可以感受到蹲下那位保全的無奈」、「我已經笑到喘不過氣了」、「蛇應該已經被那女的嚇死了」，也有人護航「但這確實是蛇啊」、「怕的人真的會怕啦，沒辦法」。

(中時電子報)