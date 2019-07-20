狄鶯的個性變得柔軟許多。羅永銘攝

狄鶯回想美國救子過程十分難熬。羅永銘攝

孫安佐現在是網紅，常在網路分享健身影片。取自IG

孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐去年3月在美涉持武、恐攻被逮，入獄280天，去年底救子成功，如今一家3口「各就各位」。57歲的狄鶯此次在專訪中提到，這輩子經歷風風雨雨，包括大弟往生、85歲媽媽還在照顧老憨兒弟弟，加上兒子事件，「誠實、心存善念，我都教了，就是沒教到他（孫安佐）『不能亂開玩笑』，現在『開玩笑』這3個字對我來說就像夢魘」，她笑稱自己很想拍一部電影叫《開玩笑》。

孫安佐當時跟17歲的黑人同學說：「跟你講哦，5月1號我有可能拿槍來掃射哦。嘿嘿，我跟你開玩笑的。」因遭同學舉報被抓。她和孫鵬在美國待8個多月救子，回想當時流言排山倒海，如今熬過，她現在懂得自嘲，表示過去一定得罪不少人，「我被講成這樣也是差不多而已，我無所謂，回饋社會，娛樂一下大家也好，我有謝謝安佐哥，跟他說拜你所賜，媽媽這輩子可以紅到美國都是因為你，全世界都知道你爸媽是藝人」。

她從反對孫安佐當反恐小組到後來被說服，現在孫安佐無法再入境美國，她樂觀認為禁止入境也許不是一輩子，「天曉得，人生路還沒走到盡頭，先不用想太多，誰笑誰還不知道」。說到這，她想到當初在美國救子心急如焚，意外看到吳宗憲在台灣受訪時，曾對著媒體講孫安佐「愚蠢」，這口氣她吞不下去，當下便拿起手機，氣噗噗的直接打越洋電話對吳宗憲開罵：「你憑什麼講我兒子愚蠢。」孫鵬也把狄鶯講一半的手機接過去，對吳宗憲說：「憲哥，大家都是圈內人，山不轉路轉，你沒必要在這時候講我兒子。」

吳宗憲在電話那頭頻解釋，說是記者逼他說的，孫鵬怒回：「記者如果再逼你，你就跟記者講，我會殺了你。」沒想到過沒多久，吳宗憲兒子鹿希派在台灣說要「炸掉市政府」挨罰50萬。狄鶯說，「 我當時在紐約飯店裡，從窗外看著老天，心裡想『輪到你了』，這也是有輪迴、報應的，人生怎麼有這麼巧的事，我不想噹他，『人情留一線，日後好相見』，這是導演李岳峰教我的」。

孫安佐現在變得不敢開玩笑？狄鶯說：「他跟我們會開玩笑，但不會去開美國這次的玩笑了」。沒罵過孫安佐？「我們不罵他不是溺愛，他也很倒楣，如果他殺人、傷人，我們不可能這樣陪他，錯了就是錯了，但他就是在不同國家開了不該開的玩笑，他知道錯了也受到懲罰，這是兩種概念」。

(中時 )