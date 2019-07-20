高雄市長韓國瑜在國民黨總統贏得初選後，第一時間找了朱立倫，也拜訪了前副總統連戰，後來他也打電話給前總統馬英九。資深媒體人黃敬平爆料兩人的通話內容，當時韓國瑜打電話給馬說：「報告總統，我贏得初選了。」馬英九則回說：「加油！」

郭台銘會不會脫黨參選仍引外界關注，馬英九19日表示，他還沒有碰到郭台銘，也希望他不會脫黨，因現在郭還在國外，所以他還沒有與郭聯繫上。馬也強調，只要能幫上忙的，他會全力以赴，當然也會幫助黨內進行整合。

至於郭台銘跟王金平真的整合得了嗎？黃敬平在政論節目《國民大會》強調，郭第一時間就去醫院探視他的母親，王金平也沒有把話說死，其中韓跟郭的整合是最重要的，整合關鍵就在這幾天 而且就在這個月。

至於郭後續的的動向，永齡基金會執行長劉宥彤表示，可能郭90%不會選了。名嘴黃世聰也認為郭脫黨參選的機會非常非常低，因他即使初選後批過黨中央，但他對國民黨的心仍在，所以郭脫黨參選的機率真的不大。

(中時電子報)