狄玫（右）與喜翔。資料照

狄鶯（右）和周雅芳。粘耿豪攝

狄鶯被問姊姊狄玫和喜翔過去的一段情。羅永銘攝

狄鶯上有2個姊姊，下有2個弟弟，她與二姊狄玫都是歌仔戲演員出身，狄鶯從小離家工作扛家計，大弟去世後，外甥女是她撫養長大，媽媽、弟弟的台中家也是她買的，直到現在每個月還會寄生活費給媽媽，盡全力守護家人，「老天爺讓我得到很多，我有這個福份、這個能耐照顧娘家、夫家，我相信只要是善良的人，老天爺不會讓妳沒飯吃」。這段生活經歷中，她對「無緣姊夫」喜翔有所埋怨，最感恩閨蜜周雅芳。

喜翔當年曾與狄鶯姊姊狄玫未婚生下一子Benjamin，如今兒子已27歲，喜翔在近期接受媒體訪問，提到當年他和狄玫分手後才發現女方懷孕了4個月，他將早產出生的兒子抱回家，起初連爸媽都不敢幫忙帶，自己只好硬著頭皮學幫兒子洗澡、餵奶，後來將孩子交給住在美國的媽媽、姊姊幫忙帶，或許是長期缺乏相處，父子關係疏離，是否想花時間彌補？他無奈說，「或許等我不在了吧」。

狄鶯還原真相，表示狄玫和前男友曾有個兒子，後來和喜翔交往、並在美國註冊，狄玫和喜翔的兒子是在美國生的。這和喜翔說法有出入，她微動氣說：「有些人良心被狗咬了，不提這個人了，我二姊本來要講，被我攔下來，我跟二姊說，妳講他好，妳吞不下這口氣，講他不好，表示妳自己眼睛瞎了，錯看一個人，又何必講這個人來牽動自己的情緒，不值得；如果是以前，我可能會全盤托出，但都過去了，冤冤相報何時了，反正這個人一輩子都在講謊話，他愛怎麼講就讓他講。」

她反向思考，「聽起來好像有點冷淡，但這是事實，他不是在我世界裡的人，隔壁鄰居我都記得長怎樣，我連他的臉長怎樣我不記得，一個人如果在妳心中已經沒有任何地位，我再去計較他說什麼話有意義嗎，我現在會計較的是我的家人、朋友，我不想因為一個我不在乎的人去造口業」。

狄鶯在美國時，對於喜翔被問到孫安佐，狄鶯說她完全沒看，但孫鵬有念給她聽，「我二姊是很崩潰，我勸她過去就過去，他已經跟妳八竿子打不著，為這種人憤怒有意義嗎」，狄玫那段時間暴瘦，狄鶯在美國時不忘提醒姊姊要把身體照顧好。狄玫大多跟著石惠君的歌仔戲團到海外演出，不想回台灣，很怕記者又追著她跑，所以現在都是「在哪裡演出就待在哪裡」。

在美期間，她和孫鵬被發現在房仲網欲賣北投房子，開價9600萬，被以為賣房救子，隔天他們又把賣房訊息撤下來。狄鶯解釋，去美國之前就想賣，因為當時只有夫妻倆，住200多坪太大，後來兒子不想她賣掉，才撤下來。其實律師費加上夫妻在美生活、住宿、交通費約花3000多萬，她從23歲就認識的姊妹淘周雅芳，當時對她說「阿嬉（狄鶯原名林妙嬉），我銀行還有一些定存美金可以馬上匯給妳」，讓她非常感動。

她自認「想要保護別人」是與生俱來的個性，這點孫安佐很像她。當年她在秀場，23歲就和周雅芳認識，當時在酒精催促下，狄鶯把自己的秘密全跟周雅芳講了，她說周雅芳很柔弱，當時身旁跟著媽媽，「我跟雅芳說，演藝圈看誰敢欺負你，我會照顧妳」，沒想到周雅芳說「阿嬉，妳跟我講的話到今天到此為止，在演藝圈不能這麼坦白、掏心掏肺的講，這還是周雅芳教我的，反過來其實是她很照顧我，她覺得我太直，我覺得她太柔會被欺負」。

(中時 )