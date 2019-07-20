台北市長柯文哲是否會角逐2020總統大位？命理師詹惟中用抽籤的方式來看王金平、郭台銘、賴清德3人誰最能幫柯加分，結果郭的機率較大。不過有網友唱衰說：「除非柯讓總統之位給果凍，自己做副，否則不可能合作。」

詹惟中解籤說，柯和王金平的互動，柯得要捨棄一步才能向前，給人利用才能成功，也就是柯和王互動，他必須要有取捨，才能往前一步，就算給王金平利用了，他才能達到成功，這是加分的部分，就是有捨有得。但從生肖學來看，一個屬豬一個屬蛇，豬蛇對沖，合作的空間真的微乎其微。

至於柯P和前鴻海董事長郭台銘的互動，國民大會人活在希望之中，要感覺到明天會更好，柯很希望跟柯合作，一個屬豬一個屬老虎，六合兩人互補太強了，兩人在一起會四分天下或三分天下。人活在希望，誰要當頭誰要當副，郭應不會想當副的。

柯P和前行政院長賴青德的互動呢？你大我小、你對我錯、你樂我苦、你有我無，就是你要跟我比大小嗎？怎麼可能呢？賴怎麼可能脫黨，這代表機會渺茫。

(中時電子報)