19日因南海低壓與熱對流影響，中南部地區午後降下大雷雨，其中高雄多個行政區時雨量破百，雨勢宣洩不及，釀成淹水災情，不少網友藉機嘲諷韓國瑜日前PO照清淤泥是空口說大話，不過有學者表示，從積水很快就退去的情況來看，他認為清淤是有成效的。

根據《聯合新聞網》報導，國立高雄大學土木與環境工程學系吳明淏教授表示，都會區下水道設計，當時雨量超過70MM時，幾乎是必淹，也是目前極端氣候下必須妥協的現實。對於不少質疑清淤破功的聲音，吳明淏教授說，若雨勢趨緩後，水卻一直不退，那就是清淤的問題，但若水退的迅速，那就不是清淤問題，而他在楠梓所看到的情況是，積水在雨勢減緩後，很快就退去了。

吳明淏教授補充，台灣地質狀況乃山上地質脆弱，因此下雨就會帶下土石泥砂，因此淤積在河底、渠道上，他表示，極端氣候下強降雨恐成常態，淹水無可避免，清淤的頻率需要比過去更頻繁。

(中時電子報)