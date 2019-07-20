今持續受受低壓帶及暖溼西南風影響，天氣仍相當不穩定，氣象局稍早也針對中南部10縣市發布豪雨、大雨特報，民眾外出須多留意。

根據氣象局資料顯示，中南部地區今仍有陣雨或雷雨，雨勢明顯而持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區雖有短暫陣雨或雷雨，不過降雨的空檔較多，但午後亦有局部較大雨勢發生的機率，須多留意短時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

明天起至下週三水氣逐漸減少，但受西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨會較為明顯。

在氣溫方面，由於南部降雨較為明顯，高溫約31度上下，其他地方約33至34度，尤其大台北高溫可以來到36度左右，沒下雨時天氣較為悶熱，而東南部地區有焚風發生的機率。

此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高可達３至４米；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有８至９級強陣風，海邊活動請特別注意安全。

(中時電子報)