伊朗扣押英油輪

就在美國與伊朗緊張升高，華府不斷在波灣增兵，並聲稱擊落伊朗無人機之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊說，旗下海軍已在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）扣押一艘英國油輪。

綜合外電報導，伊朗革命衛隊說，這艘英國油輪未尊重「國際海事規定」，航經重要戰略海域，

德黑蘭說，名為「史丹納帝國」號（Stena Impero）的油輪被帶到港岸，並交付霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organisation），以接受法律審理程序和調查。

一名英國政府發言人說，倫敦在獲得有關波斯灣事件的報告後，正緊急尋求進一步消息，並評估情勢。

「史丹納帝國」號隸屬瑞典，但懸掛英國旗幟，據船舶追蹤服務網「海上交通」（Marine Traffic）說，它最後顯示的時間及位置是當地時間晚間9時，位於拉臘克島（Island of Larak）附近的高敏感海域上。

據CNN新聞網報導，在「史丹納帝國」號被扣留45分鐘後，另一艘懸掛賴比瑞亞國旗，實際由英國諾布克海運（Norbulk Shipping）公司營運的油輪「萬事達」號（Mesdar），也在行經荷莫茲海峽時，突然加速北轉，進入伊朗海域。伊朗半官方塔斯尼姆（Tasnim）通訊社引述官員的話說，「萬事達」經德黑蘭確認，船隻並未違法後，已獲准繼續航行，向西離開伊朗海域。

本月4日時，英國皇家海軍陸戰隊在英屬直布羅陀（Gibraltar）扣押一艘伊朗大型油輪，據信它意圖違反歐盟（EU）制裁，將油運到敘利亞，而這大動作已激怒德黑蘭。兩名知情美國官員透露，5艘伊朗革命衛隊武裝船隻10日在波斯灣意圖扣押一艘英國油輪，不過並未成功。

就在伊朗革命衛隊宣布相關消息幾小時前，直布羅陀司法部長才表示，當地最高法院裁定，可將被扣押的伊朗油輪再延長扣押30天。

由於伊朗扣押西方油輪，使波斯灣緊張進一步升級，促使油價上揚，紐約市場西德州中級原油的8月期貨價格上漲33美分，收在每桶55.63美元。而倫敦市場北海布倫特原油的9月期貨價格上漲54美分，收在每桶62.47美元。

(中時電子報)