@中國時報

《金融時報》大中華區特派員席佳琳撰文指控《中國時報》與中天電視接受大陸國台辦指令處理新聞，旺中媒體集團昨天舉行「旺中捍衛新聞自由記者會」予以反駁。《中國時報》社長王丰強調，旺中集團向席佳琳表達最嚴重抗議，並嚴正宣示，將不惜一切代價，堅決採取司法訴訟，捍衛集團及全體同仁的名譽尊嚴，同時更要為集團的媒體工作伙伴，爭取應有的新聞自由與職業尊嚴。

泰晤士高等教育（THE）發布2019年全球大學聲譽排名，哈佛、MIT、史丹佛等3所美國大學分列前3名，中國大陸6所進入百強，其中北京清華大學第14名名次最高、北大為17名；台灣大學則位列第51-60名，也是國內唯一入選百大的大學。

雨彈炸南台灣！高雄19日下午2點下起大雷雨，雨勢大到像是用灌的，許多地區出現積水，甚至一度傳出淹水，但雨勢一變小，水就迅速退去。市長韓國瑜表示，清淤一定會產生效果，各地回報今年水退的速度都比較快，這是比較慶幸的地方，但治水要求不斷進步，已要求各區寫檢討報告持續加強清淤。

國、民兩黨2020初選落幕，面對藍綠對手底定，還未正式宣布參選的無黨籍台北市長柯文哲，19日狠酸「台灣只剩草包跟菜包可選擇，真糟糕！」頗有暗示自己是蔡英文總統、高雄市長韓國瑜之外的「第三種選擇」，更可以說，柯參選2020已是箭在弦上，只待時機正式宣布。

@旺報

福建省委書記于偉國19日表示，最近福建正在研究對在閩台胞參加社會保險、醫療保險等和福建居民享受同等待遇，福建居民怎麼辦社保、醫保，台灣居民就怎麼辦。他強調，福建將發揮獨特對台優勢，積極先行先試，建設台胞台企登陸的第一家園。

福建新能源汽車產業發展很快，其中充電樁的建設、新能源電池技術領先世界。福建省長張志南表示，台灣在汽車零件製造產業具有優勢，未來兩岸可加強在車聯網領域、零件、加強技術創新合作。

大陸國家發改委等13部門近日聯合印發《加快完善市場主體退出制度改革方案》，成為第一個專門涉及市場主體退出問題的國家級文件，激起輿論關注，其中提及建立健全破產退出管道，防止形成「僵屍企業」，並分步推進建立自然人破產制度，據知情人士透露，個人破產制度下半年有望啟動試點。

大陸近年積極推出社會信用制度，大陸國家發改委副主任連維良18日表示，完善信用修復的相關法律十分緊迫，將是下一步社會信用體系建設著力領域，但對帶給民眾生命財產安全造成損失的嚴重失信行為，要依法長期保留信用記錄，嚴格實施信用監管，在一定期限甚至永久逐出市場。

@工商時報

全球資金又見寬鬆潮、5G進展提前及中美貿易啟動協商，台股重回10,800點，觀望資金持續湧入，包括欣興、燿華、和鑫等15檔五多金股，可望帶領台股衝鋒萬一。

由於伊朗一架無人機在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上空遭到美國海軍軍艦擊落，導致美伊衝突再度加劇，也推升國際油金價格周五應聲大漲，其中金價更創逾六年新高。

中美重啟貿易談判傳出新進度。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）與貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）19日與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山第二度通話。這是雙方自6月底大阪「習川會」後第二度通話，針對落實大阪「習川會」共識及下一步磋商交換意見。

權王台積電18日的法說會又帶給資本市場驚喜，19日股價上漲5元，收在259元，即將刷新前高。細數台積電進入台股資本市場將屆滿25年之際，創下五項輝煌紀錄，尤以掛牌至今股價報酬率達10,471％，最為市場津津樂道。

(中時電子報)