PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友附圖。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

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嚴防丹娜絲颱風災害，高雄市長韓國瑜嚴陣以待，不僅前往各地視察，還親自穿工裝鑽進下水道；還特地到每逢颱風、豪雨必淹的神農路段再次確認清淤現況。昨日（19）高雄雨勢驚人，部分地區無法承受超過原設計瞬間雨量，導致積水。「韓黑」幸災樂禍，不料清淤有成，積水迅退；網友大笑，這代表韓方向正確，這些人只爽了不到3小時。

網友在PTT論壇發《韓黑幸災樂禍只爽了三小時》一文，表示：「今天高雄下午時雨量超過100毫米，超過原本設計的75毫米左右，瞬間無法承受如此龐大的雨量，那不管是積水或淹水都是必然，差別就在於積水或淹水後水退的速度是否夠快、退水後是否造成道路大量的損傷，去年的5000洞不就是如此。」

該網友更直言：「晚上打開政黑看看一下，下午韓黑們喜形於色幸災樂禍（但有些很理智），但驚喜的是在不到1～2個小時之內水幾乎都退光了。積水或淹水排掉的速度大大超乎韓黑們的預料，預計兩年完成的高雄清淤工程只進行半年左右就有如此成效，那不就代表韓市長的方向是正確的？聽到這邊韓黑又要氣撲撲了，快噓吧！」

對此，其他網友紛紛回應：「這場雨真的是照妖鏡，通通現形」、「1450開始顧左右而言他了，笑死」、「沒有5000個坑洞，進步超多不是嗎」、「好了啦，黑黑們，想想下一個要黑甚麼」、「算了吧，想黑有缺理由嗎，總之比前朝進步多了！前人吃香喝辣，後人做的要死要錢、要死要活」。

(中時電子報)