左圖：「颮線」於19日下午在南部沿岸形成、並移入南、高、屏。右圖：高雄在同一小時有6個雨量站，測到時雨量超過100毫米，出現罕見的瞬間強降雨。(翻攝三立準氣象·老大洩天機)

台南、高雄、屏東大雨特報。(中央氣象局)

受季風低壓引進的西南氣流影響，中央氣象局今(20)日上午也持續對臺南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。氣象專家指出，颮線進入帶來罕見瞬間強降雨，已遠超台灣最高的排水標準，即便高雄清淤再乾淨還是會淹水，他提醒，今上半天仍須注意有致災性降雨可能，明起至下週五水氣漸減，但仍有午後雷陣雨機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，由於「季風低壓」的大氣比「梅雨季」還不穩定，再加上低層西南風垂直風切大，昨下午就在南部沿岸形成「颮線」並移入台南、高雄、屏東，他指出，昨下午高雄在同一小時有6個雨量站，測到時雨量超過100毫米，出現罕見的瞬間強降雨，已遠超過台灣最高的排水標準(台北78毫米/時)，即使韓國瑜把水溝清得非常乾淨，降雨量也已超過極限，淹水是必然的。幸好持續時間不長，不致造成長時間積水。

吳德榮表示，據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(20)日上半天仍很不穩定，西南部迎風面，南部、甚至擴展至中部，致災性降雨的機率雖逐漸降低，仍應注意。下半天西南氣流減弱，水氣逐漸減少，西南部迎風面的降雨減緩，但其他地區午後局部雷陣雨的機率仍高。

他說到，明日至下週五(21至26日)水氣漸減、天氣漸好轉，為晴時多雲，白天高溫約在34至36度；但午後局部雷陣雨的機率偏高；清晨因西南風與陸風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部陣雨的機率。

(中時電子報)