沒想到「大鬍子」哈登這麼聽從隊友「忍者龜」韋斯布魯克的建議！《休士頓紀事報》記者費根20日報導，火箭當家球星哈登宣布不打8月底開打的男籃世界盃，理由竟是為了提前備戰新球季，事實上卻是聽到了韋斯布魯克的「暗示」。

身為2012年倫敦奧運、2014年男籃世界盃奪冠成員之一，哈登強調自己在做出退出美國隊決定之前，已跟美國男籃教頭帕波維奇溝通過，完全忘記自己曾在今年4月公開說過，絕對不想缺席男籃世界盃的承諾，只想提前備戰新球季。

不過哈登退出男籃世界盃的真正原因，還是韋斯布魯克的一番話，因為剛加盟火箭跟哈登聯手的韋少表示，他並不贊成哈登打世界盃，「哈登需要停下來休息，他有時太好強了，但傷病與疲勞是無法控制的，但我不會勸說他不要打。」

隨著哈登和安東尼戴維斯宣告退出，世界盃美國隊成員剩下利拉德、肯巴沃克、畢爾、羅瑞、麥科倫、德拉蒙、洛夫、托必亞斯哈里斯、哈里森巴恩斯、庫茲馬、布魯克羅培茲、米德頓、米爾沙普、米契爾、塔圖、透納、艾瑞克戈登與塔克等18人。

(中時電子報)