國民黨初選民調15日公布結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，將代表國民黨角逐2020大選，後續將於17日中常會完成提名核備作業，並於28日國民黨全代會上正式提名。對此，有媒體觀察到，全代會後，韓國瑜和國民黨將會分工打選戰。

國民黨日前完成初選後，由韓國瑜勝出，中常會也完成核備動作，會提報28日全代會上討論通過，完成提名。由於國民黨第一次大選由非黨主席擔綱，因此接下來選戰分工將會非常重要。

據港媒《中評網》報導，負責操盤的國民黨人士認為，國民黨和韓國瑜接下來的選戰布局，會在28日全代會通過韓的提名後正式啟動有更明確的分工。有鑒於國民黨之前初選競爭激烈，韓國瑜在初選後回歸拚市政的作法，將有助降低選舉的氣氛，促進黨內團結氛圍。

而韓目前是以平日拚市政，假日談國政的方式來處理。該人士認為，韓這樣的作法是正確的，尤其是八、九月的颱風季將到來，高雄市萬一淹水沒有處理好，對於韓的聲勢和出征2020的正當性都是一大傷害。

該人士更認為，這次選戰黨中央會強力要求各地立委候選人要和韓國瑜緊密連結。因為在一些藍綠五五波激戰區，有韓的帶領，將可催化出藍營支持者的票。因此，韓國瑜和各立委參選人如果能緊密的聯合競選，可說是雙贏的策略。

(中時電子報)