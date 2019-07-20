一位任職於航空警察局的已婚2線3星黃姓警官，就讀警察大時因與一所專聯誼而結識郭姓女子，兩人曾交往一段時間，２０１５年重逢，舊情復燃，進而多次出軌偷腥，2017年相揪到新竹摩鐵開房間，遭警政單位「靖紀小組」跟監，從房內取出沾有2人體液的衛生紙團，黃男被依妨害家庭罪起訴，新竹地院審理後判決賠償郭夫35萬元，且違反警察紀律遭拔官。

據「東森新聞雲報導」，郭女與舊情人重逢後，被藍姓丈夫察有異，因而通報警政署「靖紀小組」跟蹤黃姓警官數日，最後在2017年11月9日發現黃男載郭女到新竹市某間汽車旅館開房間，並找到沾有2人體夜的衛生紙團。

但黃男辯稱，與郭女只是在摩鐵聊天、吃東西，2人沒有發生性關係；郭女一開始跟警方坦承與黃男嘿咻3次，但複訊時卻改口是遭警恐嚇，才會這樣說，當天2人只是吃東西聊天。

新竹地院法官審理時認為，如果郭女沒有與黃男發生3次性行為，依常情不可能隨意承認，讓自身捲入通姦罪與自己名譽受損，因而判黃男應賠償人夫35萬元。

(中時電子報)