PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

丹娜絲颱風侵襲，昨日（19）南部各地豪大雨。不僅高雄面臨瞬間暴雨，台南同樣氾濫成災。高雄市長韓國瑜將清淤視為施政重點，此次高雄防災也成全國矚目焦點。台南部分地區排水宣洩不及，馬路淹成小河，消息卻少有人報；更有網友直言，桃園淹水報導少到誇張，幾乎被「神隱」。

高雄市長韓國瑜多次親自視察清淤，更穿上工裝鑽進下水道，感嘆「下水道是一座城市的良心」；也在颱風逼近最後一刻，再次動身確認每逢颱風、豪雨必淹的神農路段。此次高雄積水迅速退散，讓不少民眾拍手叫好，大感高雄變化，也讓各地災情被拿來比較。

網友在PTT論壇引用《今日新聞》報導，發《暴雨狂炸台南！市區多處道路成小河》一文，諷刺道：「台南現在依照，1450對高雄的標準己經是重災區了，請大家多關注。」

有人直言：「我只覺得，桃園花不少公關錢在媒體上。桃園淹水報導少到很誇張，幾乎被神隱」、「五星級市長是花很多錢買媒體壓負面新聞沒錯」。

其他網友紛紛回應：「慟」、「1450連桃園淹水都看不見，會看得到台南淹水？」「綠色的自己人，沒事兒沒事兒」、「沒事沒事，讓我們繼續關心高雄」、「這次是以前沒淹的，結果這次淹得嚴重」、「綠色走狗，台南淹水都不吠一下聽聽」、「有台灣價值，就算坐船也開心！」

(中時電子報)