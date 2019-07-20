唐從聖（從從）日前錄年代新聞《聚焦2.0》分享照護失智雙親的心路歷程，從從自爆也有崩潰過，某次下工後凌晨飛機抵台，沒想到媽媽大半夜在家裡哭鬧要去台南，從從軟硬皆施都不管用，他情急下喊「不想活了」作勢撞牆，沒想到媽媽不僅沒有平靜下來，反而快他一步衝去撞牆，所幸被從從一把抱住才沒釀成憾事。從從還透露5月曾染怪病，導致面目全非、臉腫成豬頭，自嘲求助無門差點看法醫，最後驗血才發現是壓力過大以及對塵蟎過敏。

自父親2015年過世後，從從對母親的照顧更加無微不至，因此高齡80歲的母親罹患失智症已經10年，但失智症狀仍控制在輕度，連權威醫生都嘖嘖稱奇，也讓主持人高文音大讚從從「孝心感動天」。從從分享幫助失智母親復健的3個生活妙招，首先是他聽從朋友的意見飼養一隻非洲灰鸚鵡「多多」陪伴母親，因為鸚鵡智力相當人類的5歲，媽媽平常可以教「多多」說話來訓練腦力。

第二招則是讓媽媽「對發票」，透過對獎的過程，幫助媽媽激活手部跟腦部，家人甚至會故意蒐集得獎的發票給媽媽來增加成就感。最後一招則是用乒乓球拍打氣球，不僅讓年邁的媽媽可以增加運動量，此項遊戲也獲小朋友喜愛，大大增進了媽媽與孫女的感情。

而從從前陣子因染「腫臉怪病」上了新聞版面，當時向劇組告假到南投泡溫泉養病，但因為當時臉尚未消腫，跟路人聊了20分鐘都沒被認出來，直到對方問他職業時，他坦承自己是唐從聖，沒想到路人不相信，還叫老婆來看。他自嘲「我當時中醫、西醫、密醫及神醫看了都沒用，準備要看法醫了」，逗得現場哈哈大笑。雖然從從幽默帶過生病話題，但其實他當時生病長達近40天，因臉部容貌受到影響，無奈工作只能停擺，更因為腫臉讓他只能躲起來，最後是驗血才知道病原是塵蟎過敏及壓力過大。

(中時 )