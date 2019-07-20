只能說「可愛」里歐納德的影響力真的太大了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日爆料，原本快艇也曾考慮招募「忍者龜」韋斯布魯克，卻被里歐納德拒絕了，因為里歐納德認定自己跟保羅喬治的搭檔，才是最有可能奪冠組合。

「就在里歐納德允諾加盟快艇前幾天，他直接告訴快艇，只要弄來第2球星就會加盟，」查拉尼亞表示，「原本韋斯布魯克和保羅喬治都是快艇的早期目標，但里歐納德認定喬治比較適合，快艇得到『指示』後，隨即滿足他的要求。」

查拉尼亞強調，里歐納德絕對是今年夏天影響最大球星，「里歐納德引發了骨牌效應，也讓一切變成現實，我從來沒看過像他這麼會吊胃口的球員，整個聯盟都在等他，當他宣布加盟快艇，一切才剛開始，整個NBA平衡因此改變。」

不過比起里歐納德和保羅喬治的組合，查拉尼亞反而比較看好湖人的詹姆斯與安東尼戴維斯，「因為喬治的健康狀況充滿變數，所以我會選擇詹皇和戴維斯，他們無須花費太多時間就可取得成功，兩人同樣具備統治力，也樂於傳球。」

(中時電子報)