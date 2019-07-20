前大都會王牌哈維(Matt Harvey)遭到天使隊指定讓渡(DFA)，昔日的「黑暗騎士」已經淪為沙包，他的最後一戰被太空人打了6分，本季12場先發3勝5敗，自責分率7.09。接下來7天如果沒有其他球隊撿走，天使就會把哈維釋出，成為自由球員。

哈維生涯前幾年在大都會十分神勇，自責分率低到3以下，即使經過了韌帶重建手術也沒事。但從2016年被手術後的「胸廓出口症候群」纏身以來，他就不再是黑暗騎士了，時速100英里的火球消失無蹤，散漫的性格也未見反省。非但不再是王牌，隔年的自責分率還爆到6.70，去年季中大都會把他DFA。

後來紅人隊撿走，勉強維持他在先發輪值，稍微找回了球速，自責分率也降到4.50。看在他才30歲，季外天使隊簽他1年1100萬美元，沒想到他的自責分率又開始猛漲，而且拒絕被下放小聯盟調整，最後只好走上DFA一途。

(中時電子報)