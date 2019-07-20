陳浩民曬原圖和被P圖對比，還原「真實面貌」。（圖／取材自陳浩民benny微博）

香港小生陳浩民與辣模愛妻蔣麗莎2011年奉子成婚，在5年內生下1子3女，而陳浩民日前與港星李若彤再度同框，重現1997年《天龍八部》段譽、王語嫣CP，留著濃眉、兩撇小鬍子的陳浩民卻被指帥臉崩壞、撞臉超級瑪莉，對此，陳浩民昨（19日）則曬出原圖，為自己討公道。

陳浩民日前與李若彤難得同框，但年近半百的陳浩民卻被指老態畢露，他留著濃眉、兩撇小鬍子，和他當年的俊帥外表差很大，甚至撞臉超級瑪莉，微博還以「陳浩民近照」登上熱搜，也讓陳浩民第一時間發文：「不是靠顏值吃飯的我居然靠臉上了熱搜榜第一位！下次大家見到我，努力、使勁地用美顏效果吧！」

不過話題仍是持續發酵，對此，陳浩民昨晚則PO當時出席活動照，還原「真實面貌」，分別是無P原圖和被美肌照，膚色和膚質明顯有差異，讓陳浩民發文：「請把臥蠶還給我」，網友對他自清之舉直呼：「親自反黑粉絲行很滿意」，陳浩民也大方回應：「因為我是反黑先鋒」。

陳浩民微博全文。（圖／取材自陳浩民benny微博）

(中時電子報)