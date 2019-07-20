狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》主持人KID入伍後，首發代班邀來遊戲強者黃鐙輝，與王仁甫搭檔主持。節目中兩人狂虧KID，不但暗指KID主持費拿太多，還暗虧他入伍前要求做人形立牌，人不在也要刷存在感。

節目一開場，黃登輝先放大絕自嘲：「如果沒本事，就等別人出事。」接著，王仁甫指著KID的人形立牌說：「這是應KID要求做的，即使他當兵，後面也要放他的立牌。」現場不但放起靈堂音樂，王仁甫還CUE大家一一上香，走到人形立牌前鞠躬，齊聲希望KID「保佑」收視長紅，黃鐙輝更搞笑說：「哩五看到狼谷競技台嘸？」荒唐舉動笑翻全場。

進行賽車遊戲《跑車浪漫旅》前，王仁甫看著全新的設備，忍不住讚嘆：「這是我夢寐以求的裝備！方向盤、腳踏板、電競耳機…，全都是賽車界最新的！」黃鐙輝立刻接話：「想不到KID不在之後，就有錢買新裝備了！」接著兩人展現好默契，齊聲對著KID立牌笑罵：「都是你！你拿太多錢了啦！以後不能這樣。」吐槽KID不遺餘力。

王仁甫之前多次玩《傳說對決》輸給KID，豎起大拇指狂讚黃鐙輝：「他算是我《傳說對決》的師父！」原來黃鐙輝曾私下教王仁甫怎麼殺爆KID，訊息長到手機要滑三頁才看得完，讓王仁甫很感動，最後王仁甫也不忘搞笑：「但因為太長了，我也沒有看完。」惹得黃鐙輝哭笑不得。

(中時 )