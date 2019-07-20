2019年全球聲望最高人物排行榜（World's Most Admired 2019）出爐，男性部分，川普竟然不在前幾名榜內，反而由微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）奪冠，甚至前美國總統歐巴馬都贏過川普為第兩名，成龍排第三，習近平第四，馬雲第五。現任美國總統川普及第一夫人瑪蓮妮亞（Melania Trump），只分別排名男子組的第14位

此次調查研究訪問了全球41個國家、近4.2萬人，總結所有數據後得出全球聲望最高人物的名次。女生部分，美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama），取代好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），成為全球聲望最高的女性，名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）緊隨蜜雪兒，排在第二，安潔莉娜裘莉由去年首位跌至第三。另外，華神劉德華跟中國大陸女明星楊冪也榜上有名排在第20名。去年上榜的趙薇和劉亦菲，今年則跌出榜外。

(中時電子報)